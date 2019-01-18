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Тюремный скандал в Киеве: руководство Лукьяновского СИЗО попало под следствие

19:12 18 января 2019   526
Лукьяновское СИЗО
Инф. «ФАКТОВ»

Руководство Киевского следственного изолятора № 13, больше известного как Лукьяновское СИЗО, в котором недавно торжественно открыли отремонтированный корпус, подозревают в коррупции, а именно — в получении взяток за улучшение условий пребывания заключенных.

Как сообщают «Українськi Новини», дело ведет Государственное бюро расследований.

Согласно материалам Нацполиции, в получении взяток подозревается первый заместитель начальника СИЗО, дежурный помощник начальника, инспектор отдела режима и безопасности, начальник отдела режима и охраны, начальник сектора максимального уровня безопасности СИЗО, инспектор отдела режима и охраны.

Сообщается, что деньги руководству и сотрудникам изолятора от самих заключенных и их родственников поступали на банковские карточки подозреваемых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лукьяновском СИЗО на 21 день введен карантин из-за кори. В медизоляторе в настоящее время находятся семь заключенных.

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