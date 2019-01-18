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Тюремный скандал в Киеве: руководство Лукьяновского СИЗО попало под следствие
Руководство Киевского следственного изолятора № 13, больше известного как Лукьяновское СИЗО, в котором недавно торжественно открыли отремонтированный корпус, подозревают в коррупции, а именно — в получении взяток за улучшение условий пребывания заключенных.
Как сообщают «Українськi Новини», дело ведет Государственное бюро расследований.
Согласно материалам Нацполиции, в получении взяток подозревается первый заместитель начальника СИЗО, дежурный помощник начальника, инспектор отдела режима и безопасности, начальник отдела режима и охраны, начальник сектора максимального уровня безопасности СИЗО, инспектор отдела режима и охраны.
Сообщается, что деньги руководству и сотрудникам изолятора от самих заключенных и их родственников поступали на банковские карточки подозреваемых.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лукьяновском СИЗО на 21 день введен карантин из-за кори. В медизоляторе в настоящее время находятся семь заключенных.
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