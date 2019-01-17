Здоровье

Корь "косит" заключенных в Киеве: в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин

В Киевском следственном изоляторе № 13, больше известном как Лукьяновское СИЗО, объявили карантин из-за кори. Об этом «ФАКТАМ» сообщил источник в пенитенциарной службе.

Карантин введен на 21 день. В медизоляторе СИЗО в настоящее время находятся семь заключенных.

«В Лукьяновском СИЗО корью заболели 10 человек. Объявлен карантин», — сообщил источник.

Напомним, вспышку кори зафиксировали в одной из воинских частей Винницкой области. По официальным данным командования, болеют более 20 человек.

В Украине в 2018 году от осложнений этого недуга умерло 16 человек. А с начала 2019 года зафиксировано уже 4 смертельных случая от кори.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», от кори в Житомире умерли двухлетний мальчик и 49-летний мужчина. В Ровенской области также зафиксирована смерть 49-летнего мужчины, который заболел еще в декабре. А 14 января в областной детской инфекционной больнице Винницы от кори умер восьмимесячный малыш.

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