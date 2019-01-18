Грипп шагает по Украине: на карантин ушли школы Ровенской области

Здоровье

Из-за высокой заболеваемости гриппом в трех районах Ровенской области объявлен карантин в школах. Кроме учебных заведений, будут закрыты внешкольные кружки и секции, чтобы не способствовать распространению болезни.

В Дубенском районе учеба в школах прекращается с 21 января до 1 февраля. В Костопольском районе карантин продлен до 25 января. В Гощанском районе до 27 января будут приостановлены занятия в учебном заведении села Бугрынь и в селе Вильгир.

За неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболел 6701 человек — на 4% больше, чем неделей ранее. Более половины заболевших (55%) — дети школьного и дошкольного возраста.

Напомним, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается ближе к концу января. Карантин введен в школах Киева, на вынужденные каникулы из-за гриппа ушли школьники Черниговской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter