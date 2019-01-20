Политика

После скандала Зеленский признал наличие у него бизнеса в России (видео)

Шоумен Владимир Зеленский, громко заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, решил выйти из состава учредителей кипрской компании, снимающей фильмы в РФ. В этом он заверил журналистов «Украинской правды».

По его словам, такое решение было принято на днях.

«Решение у меня следующее, очень простое, и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России. Ред.), а из кипрской компании, являющейся владельцем тех (работающих в России. Ред.) компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение и в ближайшее время я выйду», — сказал Зеленский.

Он объяснил, что является соучредителем кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит зарегистрированная в РФ компания Green films. Последнюю, по словам шоумена, он передал в управление сторонним лицам, поэтому не имеет отношения к подаче заявки компании на государственное финансирование фильма в России.

Зеленский также вновь подтвердил, что получает роялти с демонстрации в России сериала «Сваты», и соответствующий контракт будет действовать до 2021 года.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, с какого времени не ездит в РФ и почему «Квартал 95» не ведет там бизнес.

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