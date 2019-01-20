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Происшествия

На заводе в Мариуполе погиб рабочий: детали происшествия

11:23 20 января 2019   936
ММК имени Ильича
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе произошло смертельное ЧП на аглофабрике металлургического комбината имени Ильича. По данным ГСЧС в Донецкой области, во втором корпусе фабрики произошло обрушение железобетонной плиты подкрановой галерии, в результате чего 42-летний сотрудник погиб, еще один рабочий получил травмы и был госпитализирован.

Спасателям сообщили об инциденте в 17:30 19 января.

Выехав на место событий, было установлено, что сотрудники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 метров. Во время их проведения произошел обвал железобетонной плиты подкрановой галереи.

Один ремонтник погиб на месте, а второй пострадавший 1973 рода рождения был доставлен в травматологическое отделение городской больницы Мариуполя № 1. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Причины обрушения плиты выясняются.

Напомним, в начале января на шахте Павлограда в Днепропетровской области прогремел взрыв. Трое из пяти пострадавших шахтеров оказались в реанимации.

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