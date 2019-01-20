Известная астролог рассказала, что следует сделать и чего избегать во время затмения 21 января

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21 января в 07:34 по киевскому времени начнется полное лунное затмение. Оно продлится до 10:54. Суть явления в том, что спутник будет закрыт тенью Земли. Это придаст ему красно-бурый оттенок. Известная астролог из Киева Елена Осипенко рассказала «ФАКТАМ», что предстоящее затмение окажет особо сильное влияние на все сущее на нашей планете, поскольку произойдет во время полнолуния, когда спутник приближается к Земле на минимальное расстояние, а эмоциональный фон у людей повышен.

— За день до и на протяжении суток после затмения складывается особо благоприятная ситуация для того, чтобы окончательно бросить курить и отказаться от других вредных привычек, — заявила «ФАКТАМ» Елена Осипенко. — Но нужно четко осознавать: расположение небесных тел и предпосылки, которые в связи с этим возникают, не выполнят за вас работу — вы должны собрать волю в кулак, и заставить себя отказаться от того, что губит ваше здоровье. Затмение лишь создает для этого благоприятный фон.

Накануне, во время и в течение дня после затмения следует особенно тщательно следить за своими эмоциями и поведением: старайтесь быть уравновешенными, настраивайте себя на позитивный лад, не пускайте в душу злость, ведь она разрушает вас изнутри. В период затмения губительная сила негативных эмоций усиливается, наносит максимальный вред. Не ищите причины неприятностей и невзгод в окружающих, найдите причины в себе.

Еще один важный момент: до 24 января включительно не стоит начинать новые социальные и финансовые проекты — с их реализацией могут возникнуть проблемы. Так что не торопитесь, тщательно обдумывайте ваши планы, ищите, что стоит оптимизировать, улучшить в ваших делах. Но сразу не бросайтесь исправлять обнаруженные недочеты — подождите пока настанет более благоприятный период в плане расположения небесных тел.

Напомним, 6 января было первое в 2019 году солнечное затмение.

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