Москаль возглавил предвыборный штаб Порошенко: сделано важное заявление

Политика

Предвыборный штаб Петра Порошенко на будущих президентских выборах 31 марта может возглавить председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По мнению главы ОГА, в то время, когда страна находится в состоянии войны, не нужно менять президента.

«Кроме председателя облгосадминистрации, я еще депутат областного совета от Блока Петра Порошенко „Солидарность“, еще возглавляю группу из 15 человек в областном совете Блока Петра Порошенко „Солидарность“, я возглавляю центр партийной организации Блока Петра Порошенко „Солидарность“, и еще одновременно являюсь руководителем избирательного штаба, и под конец еще VIP-агитатором. Коней на переправе не нужно менять, потому что потом ту переправу можно и не преодолеть», — заявил Москаль в эфире местного телеканала «М-студио».

При этом глава ОГА не уточнил, идет ли речь о главном штабе или только о региональном. Известно, что до сих пор действующий президент не подал документы в ЦИК.

Как пишет Mukachevo.net, ссылаясь на источники в центральном штабе БПП и в депутатском корпусе президентской фракции, Порошенко официально объявит о выдвижении в кандидаты в президенты 29 января в Международном выставочном центре в Киеве.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания.

4 января ЦИК зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины — бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты 10 человек.

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