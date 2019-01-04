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Выборы президента 2019: ЦИК зарегистрировала первого кандидата
В пятницу, 4 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года. Им стал бывший министр экологии Шевченко Игорь Анатольевич, беспартийный самовыдвиженец, который первым, 31 декабря, подал документы на регистрацию.
Во время заседания комиссии Шевченко выдали удостоверение кандидата на пост президента Украины установленной формы.
На этом же заседании ЦИК отклонила заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Ратуша Владимира Борисовича.
«Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона. В частности, предоставленное Ратушем В.Б. заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины не заверено в установленном законом порядке. К заявлению не приложены документы о внесении в безналичном порядке денежного залога в размере два миллиона пятьсот тысяч гривен», — говорится в сообщении ЦИК.
Напомним, избирательная кампания по выборам президента Украины стартовала 31 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов и подача ими документов в Центральную избирательную комиссию продлится до 3 февраля 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Комитете избирателей Украины считают, что выборы-2019 побьют рекорд по числу кандидатов.
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