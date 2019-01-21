Технический сбой: Зеленский попытался оправдаться за перенос обращения Порошенко в новогоднюю ночь

Политика

Известный украинский комик Владимир Зеленский, решивший баллотироваться в президенты, заявил, что перенос новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко на телеканале «1+1» был техническим сбоем, к которому он не имеет никакого отношения.

«Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с „1+1“, что мы выходим в это время… К поздравлению президента это не имело никакого отношения. Там вопрос с рекламными блоками — когда, чего они опоздали на несколько минут. Это вообще не ко мне. Мы отдаем „кассету“. Внутри этой „кассеты“ было зашито мое поздравление», — пояснил он.

Зеленский отметил, что он ни с кем не договаривался о перенесении выступления президента, сообщает «Украинская правда».

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже… я думаю, что это техническая ошибка… Я ничего не планировал, даю слово. Мои ребята, технари, мы это не планировали», — заявил кандидат в президенты Украины.

Отметим, что обращение Зеленского, в котором тот объявил о походе в президенты, показали на «1+1» за две минуты до полуночи. После этого сотрудники телеканала спели гимн Украины и уже после полуночи в эфире показали обращение президента Петра Порошенко. В соцсетях 1 января многие пользователи допустили, что это был некий сигнал действующему президенту от владельца «1+1» Игоря Коломойского. При этом, большинство сошлось на мысли, что перенос обращения главы государства не был случайным.

Как писали «ФАКТЫ», сразу после выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах Зеленский оказался в эпицентре скандала из-за своего бизнеса в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter