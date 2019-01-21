Происшествия

В курортной зоне Одессы прогремел взрыв в ресторане: первые фото с места происшествия

ЧП произошло в Приморском районе Одессы, в ресторане «Арт-Шат», расположенном в Ванном переулке. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в понедельник около полудня поступило сообщение о взрыве, в результате которого пострадал мужчина, получивший резаную рану предплечья.

«Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — заявили в полиции.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия в ресторане, расположенном в курортной зоне, устанавливаются. Предполагается, что в одной из беседок увеселительного заведения сработало взрывное устройство. На месте работает оперативно-следственная группа и взрывотехники.

Накануне ЧП в увеселительном заведении произошло в Киеве: охранник ночного гей-клуба избил посетителя за то, что тот мешал его напарнику спать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумах задержали хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в церкви. В Свято-Преображенский кафедральный собор выезжали специалисты-взрывотехники.

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