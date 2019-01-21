- 16:49 Действительна ли «Карточка киевлянина» старого образца и как оформить новую?
- 16:48 Противно смотреть: в сети показали фото жутких условий в поезде "Бердянск — Киев"
- 16:45 Возле Керченской переправы заметили колонну военной техники оккупантов
- 16:34 Верх цинизма: российский пропагандист предложил увековечить "Моторолу" в названии ДАП
- 16:33 В Украине определили главных кнопкодавов за 2018 год: опубликована инфорграфика
- 16:18 Оккупанты на Донбассе ввели ограничения для мужчин призывного возраста
- 16:12 Убили и съели: в Харькове под суд пойдут каннибалы
- 16:12 Заявление «Росток-Холдинга»: рейдеры распространяют недостоверную информацию от имени компании
- 16:06 В России придумали, как направить своих наблюдателей на выборы в Украину
- 15:45 Исчезновение бойца ВСУ на Донбассе: появились важные данные
В курортной зоне Одессы прогремел взрыв в ресторане: первые фото с места происшествия
ЧП произошло в Приморском районе Одессы, в ресторане «Арт-Шат», расположенном в Ванном переулке. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в понедельник около полудня поступило сообщение о взрыве, в результате которого пострадал мужчина, получивший резаную рану предплечья.
«Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — заявили в полиции.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия в ресторане, расположенном в курортной зоне, устанавливаются. Предполагается, что в одной из беседок увеселительного заведения сработало взрывное устройство. На месте работает оперативно-следственная группа и взрывотехники.
Накануне ЧП в увеселительном заведении произошло в Киеве: охранник ночного гей-клуба избил посетителя за то, что тот мешал его напарнику спать.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумах задержали хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в церкви. В Свято-Преображенский кафедральный собор выезжали специалисты-взрывотехники.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 3 м/с C
Давление: 749 мм