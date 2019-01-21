Британка родила тройню, одновременно забеременев естественным и искусственным путем (фото)

Здоровье

36-летняя жительница английского графства Уилтшир Беата Биниас, которая в течение восьми лет не могла завести ребенка из-за поликистоза яичников и лишнего веса, похудела и родила тройню. Причем, как сообщает газета The Mirror, женщина одновременно забеременела естественным и искусственным путем — в течение одной недели. Когда Беата проходила процедуру ЭКО в клинике, она не подозревала, что уже беременна двойней. А врачи подсадили ей в матку еще один эмбрион. Позже медики огорошили Беату и ее мужа сообщением о том, что они будут родителями сразу троих малышей.

На сроке 34 недели с помощью кесарева сечения на свет появились Амелия и двойняшки — Матильда и Борис.

«Это величайшее чудо. Никогда не думала, что со мной может случиться нечто настолько невероятное. Я провела многие дни, думая, что у меня никогда не будет детей. А теперь их у меня сразу трое…», — говорит счастливая мама.

Беременность Биниас один из врачей назвал «практически невозможной». Бывали единичные случаи, когда женщинам удавалось забеременеть во время подготовки к ЭКО. Но тогда они узнавали о своей беременности заранее и отказывались от процедуры.

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