- 17:44 Названа крупная сумма, которую Россия выдала на фильм Зеленского
- 17:43 Требовал секса и денег: на Донбассе задержали боевика «ДНР»
- 17:32 Морозы и снегопады: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 17:22 Грипп в Украине: зафиксирован еще один летальный случай
- 17:14 "Излишняя свобода": россиянам пообещали вход в интернет по паспорту
- 16:51 Действительна ли «Карточка киевлянина» старого образца и как оформить новую?
- 16:48 Противно смотреть: в сети показали фото жутких условий в поезде "Бердянск — Киев"
- 16:45 Возле Керченской переправы заметили колонну военной техники оккупантов
- 16:34 Верх цинизма: российский пропагандист предложил увековечить "Моторолу" в названии ДАП
- 16:33 В Украине определили главных кнопкодавов за 2018 год: опубликована инфорграфика
Британка родила тройню, одновременно забеременев естественным и искусственным путем (фото)
36-летняя жительница английского графства Уилтшир Беата Биниас, которая в течение восьми лет не могла завести ребенка из-за поликистоза яичников и лишнего веса, похудела и родила тройню. Причем, как сообщает газета The Mirror, женщина одновременно забеременела естественным и искусственным путем — в течение одной недели. Когда Беата проходила процедуру ЭКО в клинике, она не подозревала, что уже беременна двойней. А врачи подсадили ей в матку еще один эмбрион. Позже медики огорошили Беату и ее мужа сообщением о том, что они будут родителями сразу троих малышей.
На сроке 34 недели с помощью кесарева сечения на свет появились Амелия и двойняшки — Матильда и Борис.
«Это величайшее чудо. Никогда не думала, что со мной может случиться нечто настолько невероятное. Я провела многие дни, думая, что у меня никогда не будет детей. А теперь их у меня сразу трое…», — говорит счастливая мама.
Беременность Биниас один из врачей назвал «практически невозможной». Бывали единичные случаи, когда женщинам удавалось забеременеть во время подготовки к ЭКО. Но тогда они узнавали о своей беременности заранее и отказывались от процедуры.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 50-летняя бабушка стала старейшей мамой четверняшек в истории Великобритании.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 3 м/с C
Давление: 749 мм