Убили и съели: в Харькове под суд пойдут каннибалы

Происшествия

Прокуратура Харьковской области утвердила обвинение подозреваемым-каннибалам, которые убили бывшего автоинспектора. Его тело расчленили и спрятали в подвале ближайшего дома.

Как сообщают в областной прокуратуре, в Орджоникидзевский районный суд Харькова передали обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору (п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

ЧП произошло в октябре 2018 года. Отец и сын (41 год и 20 лет) познакомились на улице с мужчиной и зазвали его к себе на застолье. Во время употребления спиртных напитков 45-летний гость рассказал, что раньше работал милиционером. Глава семейства, ранее имевший проблемы с законом, решил убить гостя.

Следователи установили, что именно 41-летний мужчина убил ножом бывшего автоинспектора, а его сын держал гостя. Сообщается, что после убийства тело жертвы расчленили, и часть его съели, угостили «блюдом» местного бездомного.



Через несколько дней останки вынесли в подвал одного из соседних домов. А голову не успели — ее на балконе нашли правоохранители. Сейчас отец и сын находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированной части Донецкой области за убийство пяти человек в Горловке задержали местного жителя Дмитрия Чернева, который оказался каннибалом.



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