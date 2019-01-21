Происшествия

Требовал секса и денег: на Донбассе задержали боевика «ДНР» (фото)

На линии разграничения в контрольно-пропускном пункте «Марьинка» (Донецкая область) сотрудники полиции и контрразведчики СБУ задержали 19-летнего парня, который служил у боевиков «ДНР». Правонарушитель ехал из оккупированной территории к своим родителям в Угледар. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Напомним, перед новым годом военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержали 35-летнего жителя оккупированной Горловки, который служил в подразделениях боевиков «ДНР».

Правоохранители установили, что 19-летний молодой человек еще в марте 2015 года согласился пополнить ряды новобранцев «ДНР» и нес службу на блокпостах сепаратистов.

Парень 2 раза в неделю дежурил на блокпосту «Горыныч», который расположен между оккупированными Горловкой и Донецком. В его обязанности входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов.

Молодой боевик вместе с другими наемниками вымогали деньги у проезжающих. «Отжатые» суммы достигали от 100 до 2500 рублей.

Кроме того, по признанию задержанного, вооруженные террористы иногда склоняли женщин к половым отношениям, для того чтобы те смогли беспрепятственно проехать блокпост.

При этом парень до сих пор учится в местном училище.

В отношении будущего горняка открыли уголовное производство по статье «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе задержали боевика из батальона «Пятнашка». Также сообщалось, что на Донбассе мирные жители избили боевика «ДНР» и его подругу. Люди устали от войны, российских наемников, которые ведут себя на Донбассе как хозяева, и беспредела «защитников русского мира».

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