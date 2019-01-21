- 23:05 В Киеве из-за торжеств по случаю Дня Соборности изменят маршруты троллейбусов и автобусов
- 22:47 Убийство покупателя в супермаркете Харькова: стало известно об исчезновении главной улики
- 22:25 Навальный обвинил Дерипаску в том, что миллиардер устроил травлю Рыбки
- 22:22 Пожар в Керченском проливе: причина ЧП и свежие данные о жертвах
- 21:54 Новые функции «Карточки киевлянина»: проезд оплачивают уже 20 тысяч раз в день
- 21:41 Использовали и бросили: в Крыму лишают жилья участников оккупации полуострова
- 21:21 Шикарная: Даша Астафьева показала обнаженную грудь
- 21:16 Стены сложились как карточный домик: смертельное ЧП на заводе в Дебальцево
- 21:08 Плана Б по Brexit у Мэй не оказалось
- 20:53 Пошел в горы в кроссовках: спасатели сообщили обстоятельства гибели туриста в Карпатах
Требовал секса и денег: на Донбассе задержали боевика «ДНР» (фото)
На линии разграничения в контрольно-пропускном пункте «Марьинка» (Донецкая область) сотрудники полиции и контрразведчики СБУ задержали 19-летнего парня, который служил у боевиков «ДНР». Правонарушитель ехал из оккупированной территории к своим родителям в Угледар. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Напомним, перед новым годом военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержали 35-летнего жителя оккупированной Горловки, который служил в подразделениях боевиков «ДНР».
Правоохранители установили, что 19-летний молодой человек еще в марте 2015 года согласился пополнить ряды новобранцев «ДНР» и нес службу на блокпостах сепаратистов.
Парень 2 раза в неделю дежурил на блокпосту «Горыныч», который расположен между оккупированными Горловкой и Донецком. В его обязанности входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов.
Молодой боевик вместе с другими наемниками вымогали деньги у проезжающих. «Отжатые» суммы достигали от 100 до 2500 рублей.
Кроме того, по признанию задержанного, вооруженные террористы иногда склоняли женщин к половым отношениям, для того чтобы те смогли беспрепятственно проехать блокпост.
При этом парень до сих пор учится в местном училище.
В отношении будущего горняка открыли уголовное производство по статье «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе задержали боевика из батальона «Пятнашка». Также сообщалось, что на Донбассе мирные жители избили боевика «ДНР» и его подругу. Люди устали от войны, российских наемников, которые ведут себя на Донбассе как хозяева, и беспредела «защитников русского мира».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 751 мм