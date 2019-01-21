Происшествия

Стены сложились как карточный домик: смертельное ЧП на заводе в Дебальцево

В оккупированном городе Дебальцево на Донетчине под тяжестью снега обрушилась крыша над цехом завода металлургического машиностроения. Одна работница погибла, еще несколько человек получили травмы. Как сообщил ресурс Дебальцево-online, крыша цеха не выдержала тяжести массы мокрого снега, который никто не чистил.

Собственные источники сообщили «ФАКТАМ», что завод не работает по своему профилю. В одном из цехов изготовляют поддельные сигареты различных заграничных брендов, которые продаются на территории ОРДЛО и контрабандой вывозят на территорию Российской Федерации.

А крыша обрушилась в соседнем цеху, где занимались переплавкой металла. Погибшая 45-летняя женщина работала крановщицей. У одного из пострадавших серьезные травмы ног. Точное количество травмированных людей пока неизвестно.

«Крыша рухнула, стены цеха сложились как карточный домик. Туда никого не пускают. Еще меньше работы в городе будет. И так на улицах — никого, город вымирает», — посетовал источник «ФАКТОВ».

Это не первое обрушение в неподконтрольных районах Донбасса. Так, в оккупированной Макеевке крыша рынка обрушилась прямо на людей. А в одном из цехов Алчевского металлургического комбината рухнула крыша. Ранее это предприятие называли «основой промышленного могущества города».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарь донецких боевиков Денис Пушилин сменил руководителей ряда районов ОРДО как «не справившихся с вызовами, которые преподнесла погода».

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