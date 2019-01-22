Спорт

Пришлось вооружиться топором: Усик на отдыхе с честью вышел из нештатной ситуации (видео)

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) показал, что может справляться не только со своими оппонентами на боксерском ринге.

Находясь на отдыхе на Бали, украинский боксер помог местным жителям убрать обвалившееся дерево, из-за которого было полностью парализовано движение по дороге. Александр, вооружившись маленьким топориком, по-залихватски справился с деревом и продолжил свой путь, получив слова благодарности от местных жителей.

«Железный дровосек!!!», «Саша, добавляй ножку и корпус, когда рубишь, пойдет быстрее», «Первый соперник в Heavyweight» — оставили восторженные комментарии болельщики под видео, размещенном на общей странице Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

32-летний крымчанин, находясь на отдыхе, пребывает в отличном расположении духа, делясь яркими фото и видео в социальных сетях, а также общаясь со своими подписчиками. На одном из видео Александр продемонстрировал зажигательный танец на пляже. «Когда получаешь новости о том, что дата твоего следующего боя забронирована», — подписал под видео на своей странице в Instagram промоутер нашего боксера Эдди Хирн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Майкл Баффер высказался о переходе Усика в супертяжелый вес.

Фото Facebook Александра Усика

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