Отказ от вакцинации официально признан глобальной угрозой человечеству

Здоровье

Антивакцинаторы вошли в топ-10 глобальных угроз человечеству наравне с ВИЧ, лихорадкой Эбола и устойчивостью к антибиотикам. Как отмечает составитель рейтинга — Всемирная организация здравоохранения, некоторые страны уже были близки к победе над рядом опасных болезней, но из-за отказа населения вакцинироваться заболеваемость вновь пошла в рост.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас с помощью вакцин человечеству удается избежать двух-трех миллионов смертей в год. Если бы улучшить охваченность прививками, то можно было бы избежать еще полтора миллиона летальных случаев.

Изучая причины, почему население предпочитает не делать прививок, ВОЗ выделяет три фактора: трудности с доступом к вакцинам, неуверенность в эффективности вакцины и излишняя самонадеянность.

Среди других угроз человечеству ВОЗ называет устойчивость к антибиотикам, низкий уровень медобслуживания в ряде стран, кризисные регионы, загрязнение воздуха, ВИЧ, лихорадку Эбола, лихорадку денге, пандемию гриппа и неинфекционные заболевания (диабет, онкопатологии, болезни сердца и сосудов и другие).

Напомним, ранее врачи предупреждали, что в Украине остается низкой охваченность населения прививками против дифтерии и против кори.

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