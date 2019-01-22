В жутком ДТП под Киевом погибли три человека: эксклюзивные фото

Происшествия

Под Киевом, на Столичном шоссе в серьезном дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. На дороге лоб в лоб столкнулись «Таврия» и «Фольксваген». Ранее сообщалось, что на трассе Борисполь — Киев в ДТП попали два джипа, один из которых перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, на светофоре зажегся свет, разрешающий движение пешеходам. «Таврия», ехавшая в сторону Киева, начала тормозить и ее вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась лоб в лоб с «Фольксвагеном», который направлялся в сторону Обухова. В «Таврии» погибли водитель и пассажир, в «Фольксвагене», несмотря на сработавшую подушку безопасности, также погиб водитель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом лихач едва не убил военного, который шел по обочине неосвещенной дороги.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ».



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