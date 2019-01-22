27.72 / 27.98 31.45 / 31.87
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В жутком ДТП под Киевом погибли три человека: эксклюзивные фото

16:31 22 января 2019   1752
ДТП под Киевом
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом, на Столичном шоссе в серьезном дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. На дороге лоб в лоб столкнулись «Таврия» и «Фольксваген». Ранее сообщалось, что на трассе Борисполь — Киев в ДТП попали два джипа, один из которых перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, на светофоре зажегся свет, разрешающий движение пешеходам. «Таврия», ехавшая в сторону Киева, начала тормозить и ее вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась лоб в лоб с «Фольксвагеном», который направлялся в сторону Обухова. В «Таврии» погибли водитель и пассажир, в «Фольксвагене», несмотря на сработавшую подушку безопасности, также погиб водитель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом лихач едва не убил военного, который шел по обочине неосвещенной дороги.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
-6

Ветер: 2 м/с  Ю-3
Давление: 750 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины