Происшествия

На трассе Борисполь — Киев два джипа устроили ДТП с переворотом: эксклюзивные фото с места аварии

На автомагистрали Борисполь-Киев 20 января возникли трудности для водителей, двигающихся в сторону столицы по причине случившегося там ДТП. Так, недалеко от одного из автомобильных центров произошло столкновение автомобилей Toyota и Mercedes. Предварительно известно, что эти транспортные средства двигались в сторону Киева. Затем недалеко от места разворота водитель Toyota начал перестроение, что и стало полной неожиданностью для водителя Mercedes.

После мощного удара Toyota опрокинулась на крышу, но по инерции снова встала на колеса. А другой участник ДТП ударился в отбойник, сильно деформировал стальную ленту. Но она выдержала удар и не пустила машину далеко за пределы дороги.

В этом происшествии пострадал мужчина, находящийся в Toyota. На месте этого ЧП работали патрульные, следственная группа. Правоохранителям предстоит выяснить, кто из участников происшествия и в какой степени виновен в случившемся.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры на большой скорости столкнулись BMW и Daewoo. Пассажирку BMW зажало в салоне, ее доставали спасатели.

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