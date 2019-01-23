Украинские ученые изобрели съедобные пакеты

Наука и технологии

На международном конкурсе University Startup World Cup в Копенгагене (Дания) победили украинские ученые. Проект Сумского национального аграрного университета FoodBIOPack — биологический съедобный пакет — признан лучшим в номинации Sustainability Award (награда за устойчивое развитие) и заинтересовал инвесторов из Португалии, Египта и Дании.

— Идея съедобного пакета родилась совершенно случайно, — рассказал «ФАКТАМ» изобретатель FoodBIOPack, сотрудник Сумского национального аграрного университета Дмитрий Бидюк (на фото). - Как инженер-технолог я работаю с пищевыми продуктами, в том числе с полисахаридами. Однажды случайно пролил раствор полисахаридов на стол, а когда пришел на следующий день, увидел, что пятно высохло, образовав прозрачную и прочную пленку. Меня сразу осенило: это прекрасная альтернатива полиэтилену! В тот же день мы смастерили небольшой пакетик, а через несколько дней сделали пакет побольше, формата А4. Правда, у него были недостатки: высыхая, полисахарид становился очень хрупким. Целый месяц я менял состав и технологию изготовления, убирал одни компоненты, добавлял другие, и наконец получился наш биопакет, как он есть в нынешнем виде.

Меня часто спрашивают, правда ли, что его можно есть. Можно, конечно, нарезать его тонкими полосочками и сварить, как макароны. И они, бесспорно, будут съедобные. Но на самом деле есть его совсем не обязательно. Идея ведь не в том, чтобы принести продукты, съесть их, а потом закусить пакетом. А в том, чтобы использовать упаковку, которая будет приносить не вред, а пользу окружающей среде. Не секрет, что пластик и пленка не разлагаются не одну сотню лет. А наш FoodBIOPack, в состав которого входят только натуральные вещества, не только быстро разлагается в земле, но и является превосходным удобрением для растений. Также его можно использовать для производства биогаза.

Идея биопакета не нова. В Индонезии и Индии изготавливают пакеты из крахмала, в некоторых других странах делают условно экологическую упаковку, смешивая крахмал и полиэтилен. Однако пакеты из полисахаридов — ноу-хау Сумского национального аграрного университета.

— Я выиграл на развитие своего проекта грант в сумме 500 тысяч гривен и сейчас работаю над усовершенствованием пакетов, — говорит Бидюк. — Например, разрабатываю специальное водоотталкивающее покрытие (тоже из биоматериалов), которым можно будет обрабатывать пакеты, чтобы с ними не страшно было идти под дождем. В ближайшее время закуплю специальное оборудование и начну промышленный выпуск съедобных пакетов. Попытаюсь также максимально снизить их стоимость. Нынешняя — около 25 копеек за маленький упаковочный пакетик и 2 гривни за пакет среднего размера. Конечно, это дороже, чем полиэтилен, но, к счастью, есть немало людей, готовых переплатить лишнюю гривню, чтобы пользоваться экопакетами и сохранять окружающую среду. Наше общество вообще стало гораздо более сознательно и ответственно относиться к проблемам экологии. Это радует больше всего.

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