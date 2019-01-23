В Запорожье горе-мать жестоко избила сына в детской комнате ТЦ (видео)

Происшествия

В Запорожье мать избила своего несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел 19 января в игровой комнате «Детского мира» в одном из торговых центров города.

На съемке с камер наблюдения видно, как молодая женщина сначала бьет сына руками. А затем по спине сапогом на каблуке, когда мальчик пытался на четвереньках скрыться от нее.

В ситуацию тут же вмешались сотрудники магазина. На место вызвали полицию. По словам свидетелей, женщину с трудом удалось успокоить: она ругалась нецензурными словами и просила полицейских забрать ребенка, так как он ей надоел.

Как пишут местные СМИ, у запорожанки, попавшей на камеру, двое сыновей: шести лет, которого она избила, и двух лет. Более того она ведет микроблог в Іnstagram, где дает советы по воспитанию детей.

22 января горе-мать записала очередное видео, в которым обращается к подругам, возмутившимся ее поведением.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о горе-матерях, которые издевались над своими детьми, даже пытались лишить их жизни. Так в Николаеве пьяная мать бросила младенца с моста в реку. А в Польше гражданка Украины, которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве, оставила его в пластиковом контейнере. К счастью, новорожденного удалось спасти.

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