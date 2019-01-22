Здоровье

В Киеве с 23 по 25 января можно бесплатно пройти медицинское обследование

С начала работы проекта «Врач в вашем доме» в пунктах, где организовано экспресс-тестирование, обследовано 57 195 человек. На прошлой неделе более тысячи киевлян смогли проверить свое здоровье, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Такая быстрая и бесплатная диагностика позволяет выявить немало скрытых проблем. Поэтому при обследовании врачи обращают внимание пациентов на отклонения от нормативов.

Так, у большинства обследованных оказалось повышенное артериальное давление и опасно высокий индекс массы тела, а также повышенный уровень глюкозы и холестерина. Эти показатели помогают врачам вовремя заметить сбои в организме и дать полезные рекомендации, правильно подобрать лечение, назначить дополнительное обследование.

Кроме того, на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады (в их составе врачи и медсестры первичного звена и узкопрофильные специалисты, в частности, невролог, травматолог, хирург, офтальмолог, уролог, кардиолог) 97 раз выезжали на дом к больным, которые не могут самостоятельно добраться к медикам, и в социально незащищенные семьи. За время существования проекта бригады выполнили 5 505 выездов.

Экспресс-диагностику проводят обычно с 11:00 по 14:00 в пунктах, которые готовы принять пациентов по адресам:

Дарницкий район

23 января — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты);

24 января — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

25 января — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

23 января — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма люкс»), Пожарского, 8а (жэо № 402), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

24 января —улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), Алматинская, 103 (аптека № 30);

25 января — улицы Миропольская, 1 (Аптека № 77), Алматинская, 103 (аптека № 30), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени Г. Тычины);

Деснянский район

23 января — проспект Маяковского, 15 (аптека № 119);

24 января — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Оболонский район

23 января — улица Архипенко, 3 (библиотека Самеда Вургуна);

24 января — улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);

25 января — улица Зои Гайдай, 5 (библиотека № 138);

Печерский район

23—25 января — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);

Подольский район

23 января — улица Туровская, 26 (детская поликлиника), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 «Фармация»;

24 января — улица Волошская 47 (Амбулатория общей практики семейной медицины № № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП «Фармация»);

25 января — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр, каб.250), Полковая, 57 (амбулатория № 1);

Святошинский район

23, 25 января — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);

Соломенский район

23 января — улица Липкивского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

24, 25 января — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

23 января — улица Сечевых Стрельцов (аптека № 7 «Фармация»), ЦПМСП № 2;

24 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 3;

25 января — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»), ЦПМСП № 1.

Напомним, что в течение января желающие могут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе (график работы оборудования). При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.



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