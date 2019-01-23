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Порошенко обеспечил Украине еще одного стратегического союзника в борьбе против агрессора, – эксперт
Президент заручился поддержкой еще одного стратегического союзника Украины. На этот раз речь о таком мощном союзнике, как Израиль, который вынужден постоянно жить под угрозой военных столкновений с соседями. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.
«Ситуация во многом схожая с нашей — и Израиль научился в ней не только выживать, но и процветать! Потому, безусловно, всяческое взаимодействие и обмен опытом с этой страной для Украины крайне важен. И потому я считаю очень правильными шаги, которые руководство страны последовательно делает в этом направлении», — уверен политолог.
Он также напомнил, что в понедельник, 21 января, Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами. Этот договор обеспечит увеличение товарооборота между странами, поддержит отечественных производителей, а также позволит им получить бесценный опыт.
«Лично мне даже более важным представляется вчерашнее событие — подписание Украиной и Израилем меморандума о сотрудничестве в сфере вооружения. Оно должно увеличить обороноспособность украинских Вооруженных Сил, сделать нашу армию более высокотехнологичной, лучше приспособленной к современной войне», — считает эксперт.
Вышеупомянутые договоренности, по мнению блогера, позитивно скажутся на международном имидже Украины и позволят укрепить международную коалицию против агрессии со стороны Российской Федерации.
«Эти соглашения на самом деле эпохальны, и в их достижении нельзя не отметить дипломатические заслуги Петра Порошенко. Можно смело говорить о том, что президент вывел сотрудничество Украины с Израилем на качественно новый уровень. Украина никогда раньше не имела такого количества друзей во всем мире, среди всех развитых стран! И укрепление отношений с Израилем — еще один кирпичик в этой стене, все надежнее отгораживающей нас от «русского мира», — написал Голобуцкий.
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