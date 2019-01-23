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Свитолина назвала одну из главных причин поражения в четвертьфинале Australian Open
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая ракетка мирового женского рейтинга) завершила свои выступления на Australian Open, первом в 2019 году турнира серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов, на четвертьфинальной стадии, как и в прошлом году, на этот раз уступив японке Наоми Осаке (4-я) — 4:6, 1:6.
После матча Элина рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться по ходу турнира. «К сожалению, я не смогла на сто процентов сыграть так, как хотела, при этом и Осака сыграла лучше меня. У меня с начала турнира болела то шея, то плечо. Вообще, это нормально — испытывать физическое напряжение по ходу Шлема, но сегодня я, к сожалению, не смогла с ним справиться.
Теперь, возможно, поеду обследовать шею, потому что она сильно беспокоит меня. Во время матчей было что-то типа судорог — там внутри происходит движение, когда я поворачиваю голову. Позвоночник двигается и иногда зажимает нерв. Иногда меньше, иногда сильнее. Я переживаю, потому что нагрузки большие, и в теннисе ты делаешь много разных движений.
Что же касается целей на сезон, то я на каждый турнир ставлю миниориентиры. Конечно, у меня есть глобальне — выиграть «Шлем», стать № 1. Но я не забегаю далеко вперед, дальше ближайшего турнира. Мой настрой — выигрывать как можно больше матчей, как можно больше турниров, быть готовой физически и ментально. Сезон очень длинный, а это только второй мой турнир, так что впереди еще много всего. Я не хочу слишком себя корить. Хочу быть позитивной", — приводит слова украинки пресс-служба турнира.
Напомню, что, вылетев после четвертьфинала Australian Open, Свитолина не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира серии «Большого шлема».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский бойфренд Свитолиной заговорил по-русски.
Фото Jimmie 48
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