Здоровье

Договор с семейным врачом частной клиники: что нужно об этом знать

Мечта о том, чтобы «деньги шли за пациентом», сбылась. И идут они не только в государственные клиники, но и в частные. Но важно знать, заключила ли сама частная клиника договор с Национальной службой здоровья Украины. Медицинская фирма «Борис» сделала это еще в сентябре 2018 года. Что дает такая форма обслуживания пациентам?

— За несколько месяцев договоры с нашими семейными врачами и педиатрами заключили более двух тысяч человек, — говорит директор медицинской фирмы «Борис» Михаил Радуцкий. — Но если в государственной поликлинике терапевт или семейный врач может взять на обслуживание до двух тысяч пациентов, то для наших специалистов мы ограничили нагрузку до 600 пациентов. Ведь качество услуг не должно пострадать.

— В государственных поликлиниках зарплата врача зависит от количества заключенных с пациентами договоров…

— У нас — нет. Врач работает на ставке. Мы гарантируем, что он будет получать нормальную зарплату. Если число тех, кто хочет подписать договоры с нашими врачами, увеличится, то у нас появится больше семейных врачей. Начав сотрудничество с Национальной службой здоровья, мы даем гарантию, что предоставим пациенту те услуги, которые оплачивает государственный бюджет.

— Какие именно?

— Консультация врача, общий анализ крови, анализ крови на сахар, экспресс-тест на инфаркт, кардиограмма, измерение артериального давления, анализ на ВИЧ и другие.

— Какую сумму государство платит за одного человека?

— Есть определенные расценки, и они зависят от возраста пациента. Базовый тариф — 370 гривен — платится за тех, кому от 18 до 39 лет. А вот за тех, кто старше 65 лет, государство выделяет 740 гривен в год. За обслуживание детей до пяти лет перечисляется сумма 1480 гривен. Есть и другие возрастные коэффициенты. Они действуют и для частных, и для государственных медицинских учреждений.

— Фирме приходится покрывать убытки?

— Нет. Пока денег хватает. И все обязательства по их перечислению служба здоровья выполняет четко.

— А если человеку нужна консультация узкого специалиста?

— Семейный врач напишет направление, а пациент сам решит, у кого консультироваться — в частной или государственной клинике. На следующем этапе медицинской реформы государство будет оплачивать и услуги узких специалистов. К тому же с июля нынешнего года планируется ввести общегосударственную программу «Бесплатная диагностика». Тогда расширится список оплачиваемых из бюджета обследований. Пока их цена еще обсуждается.

— Что нужно, чтобы заключить договор с семейным врачом фирмы «Борис»?

— Прийти с паспортом и идентификационным кодом, со свидетельством о рождении ребенка, заполнить договор, и на ваш телефон придет специальный код. Его сразу введут в базу данных. Речь идет о тех пациентах, которые еще не заключили договор с другими клиниками. Но даже если это произошло, в любой момент можно поменять семейного врача или лечебное учреждение. Мы очень рассчитываем, что в конечном итоге в стране заработает система медицинского страхования. И это будет выгодно всем — государственным и частным клиникам, но главное — людям, для которых жизненно важно знать, что, заболев, они смогут получить высококвалифицированную помощь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что вскоре пациенты, которые подписали декларацию с врачом — семейным доктором или терапевтом, смогут покупать лекарства в аптеке по электронному рецепту.

Кроме того, как писали «ФАКТЫ», недавно Министерство здравоохранения разъяснило новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи.

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