Минздрав назвал шокирующую цифру замерзших насмерть украинцев

Происшествия

За прошедшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев. Именно столько людей обратилось за медицинской помощью. 47 из них были госпитализированы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным ведомства, всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холода пострадали 1650 человек. Из них 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы).

В Минздраве напомнили основные правила поведения в холод и адреса пунктов обогрева в областях Украины. Согласно им, в холодную погоду необходимо одевать одежду в несколько слоев, одевать теплые головные уборы и перчатки и носить обувь на толстой подошве.

Как писали «ФАКТЫ», в последние дни в Украине значительно ухудшились погодные условия. Так, атмосферный фронт с Балкан принес в Украину обильные снегопады. Осадки настолько сильные, что в Карпатах образовался двухметровый слой снега. Такая синоптическая ситуация привела к тому, что в некоторых регионах страны для очистки дорог от снега пришлось ограничивать движение транспорта, а столица 23 января буквально замерла в пробках.

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