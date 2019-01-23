Американский чемпион готовит выступление под хит группы KAZKA (видео)

Спорт

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2008 года, трехкратный чемпион США по одиночному катанию Джонни Вейр подготовил новую произвольную программу под всемирно известный хит украинской группы KAZKA — «Плакала».

Видео тренировки 34-летнего спортсмена, который официально объявил о своем уходе из большого спорта в октябре 2013-го, опубликовала на своей официальной странице в Instagram группа KAZKA.

«Лед тронулся! Как никогда ранее KAZKA приблизилась к фигурному катанию. А все благодаря настоящей легенде — трехкратному чемпиону США Джонни Вейру», — написали представители украинской группы.

Добавлю, что в свое время Вейр занимался под руководством украинских тренеров Галины Змиевской и олимпийского чемпиона-1992 Виктора Петренко.

Напомню, что KAZKA выступит в Национальном отборе на «Евровидение-2019» — правда, с какой песней выступит группа, в прошлом году провалившая отбор, пока не сообщается. А в начале года официальное видео на песню «Плакала», которое появилось в сети только в конце сентября 2018 года, уже посмотрели более 105 миллионов человек, что является рекордом для украинского коллектива — впервые песня на украинском языке за столь короткое время набрала такое количество просмотров. Учитывая невероятную популярность композиции, KAZKA перевела свой хит на английский язык под названием «Cry».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стриптиз фигуристки на этапе Гран-при в Канаде вызвал ажиотаж в сети.

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