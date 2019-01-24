Отравление угарным газом во Львове: погибла супружеская пара

Происшествия

Вечером 23 января на оперативную линию «102» поступила информация о том, что жильцы квартиры одного из частных домов на улице Марка Каганца во Львове вот уже несколько дней не выходят из дома, в то время как у них в помещении постоянно горит свет.

— Приехавшие правоохранители с помощью родственников вошли в эту квартиру и обнаружили там трупы 36-летнего мужчины и 38-летней женщины. Телесных повреждений не выявлено. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и работники аварийной службы газа. Предварительно установлено, что в квартире могла произойти утечка угарного газа из газовой колонки, расположенной на кухне, — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство (несчастный случай)». Назначены экспертизы.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, погибшие — хозяин дома и его гражданская жена. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются, пока же работники «Львовгаза» перекрыли подачу газа в дом.

С начала текущего года это уже четвертый случай смерти во Львове от угарного газа. Как ранее сообщили «ФАКТЫ», 11 января в квартире на улице Дорошенко нашли трупы девушки и парня. Выяснилось, что это были студенты из Киева, которые приехали в столицу Галичины встречать старый Новый год.

А в Тернопольской области, в селе Рай, угарным газом отравились шесть человек. Молодежь репетировала в Доме народного творчества колядки, и в какой-то момент всем внезапно стало плохо.

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