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Обещание популистов: Порошенко в Давосе ответил сторонникам быстрого мира с Россией
Украина должна быть готова к единому ответу России, она должна отстаивать свои национальные интересы на основе международного права, только с возвращением суверенитета и территориальной целостности страны, а не соглашаться на мир любой ценой. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Многие до сих пор не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украине наступит в скором времени. Это еще одно популистское обещание: мир скоро, достаточно постучать в дверь Путина, попросить мира и сразу его получить», — сказал президент во время выступления на украинском завтраке в Давосе.
Президент еще раз подчеркнул, что ключи к миру находятся не в Киеве, не в Брюсселе, Оттаве или Вашингтоне. Ключи к миру — в Москве. Украина использует каждый инструмент, чтобы посадить Путина за стол переговоров, как это было в 2014 и 2015 годах во время подписания Минских соглашений.
Те безответственные политики, которые обещают мир в Украине в ближайшее время, пользуются популистскими лозунгами и перед выборами стараются поднять свой рейтинг.
По словам президента, популизм особенно опасен в предвыборный период в Украине. Он привел в пример опыт Венесуэлы, где такая политика загнала страну бездну.
«Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей — это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе, Венесуэле», — заявил Порошенко.
Президент еще раз акцентировал внимание на том, что Украина будет придерживаться курса реформ. В стране должна быть построена здоровая западная экономика на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Украина не должна вернуться к централизованной экономике.
«Я как президент сделаю все, чтобы обеспечить необратимость этого прогресса, чтобы сделать невозможным возврат к Российской империи. Это недопустимо. Западный уровень жизни требует западной экономики», — подчеркнул глава государства.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Национального инвестиционного совета в Давосе. В рамках Всемирного экономического форума президент также встретился с главой МВФ Кристин Лагард, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими важными персонами.
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