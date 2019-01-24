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Все школы Ужгорода закрываются на карантин
В Ужгороде из-за растущего числа заболевших гриппом было решено объявить карантин во всех школах города. Вынужденные каникулы из-за ОРВИ и гриппа у школьников начинаются с понедельника, 28 января.
Пока карантин вводится на неделю, до 1 февраля. Что будет в школах в следующем месяце — продление каникул либо возобновление учебного процесса — будет решать городская противоэпидемическая комиссия.
По последним данным Минздрава, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине превышен в пяти областях. Учитывая, что большинство заболевших — дети, было решено ввести карантин в ряде школ. Закрыты учебные заведения в Чернигове, отпущены по домам ученики ряда школ в Киеве. Чтобы сдержать заболеваемость гриппом, до 21 января были объявлены каникулы в Луцке и Одессе.
Медики предупреждают, что в этом сезоне Украину атакует новый агрессивный штамм гриппа — А/Сингапур (H3N2). Этот вирус очень опасен для маленьких детей и для пожилых людей с хроническими заболеваниями.
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