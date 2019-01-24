Секс-скандал с Варченко: суд принял решение по блогеру Барабошко

Происшествия

Блогер Александр Барабошко, подозреваемый по громкому делу о секс-скандале в интернете, будет еще два месяца ходить с электронным браслетом. Решением Печерского районного суда Киева суда блогеру продлили еще на два месяца меру пресечения и запрет покидать Киев.

Напомним, после резонансного дела о секс-скандале блогера задержали и отправили в Лукьяновское СИЗО, но затем разрешили выйти под залог трех миллионов гривен. На щиколотке левой ноги подозреваемого был закреплен электронный браслет.

Секс-скандал, в причастности к которому подозревается Барабошко, касался киевской студентки Наталии Бурейко и высокопоставленного чиновника МВД Александра Варченко. Бурейко сначала заявила на своей странице в сети о домогательствах и угрозах со стороны Варченко. Позднее студентка признала, что сказала неправду. Также всплыла информация, что скандальный пост в соцсети появился, поскольку девушка разрешила неким третьим лицам попользоваться своей страницей. Кроме блогера Барабошко, был также задержан киевский политтехнолог Владимир Петров.

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