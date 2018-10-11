В Одессе задержан разбойник из России, убивший охранника киевской "ювелирки"

Происшествия

В Одессе задержали участника банды налетчиков, ограбивших летом ювелирный магазин в Киеве и смертельно ранивших охранника. Другие участники дерзкого ограбления устанавливаются.

Оказалось, что задержанный — гражданин России. Из Одессы грабителя перевезли в Киев, и сейчас подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщила полиция Киева.

Дело о нападении на ювелирный магазин расследуется по статьям о разбое и умышленном убийстве. Участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, нападение на ювелирный магазин в Киеве на Нивках случилось поздно вечером 12 августа. Преступная группировка ворвалась в помещение, убила охранника и сбежала, забрав ценности на пять миллионов гривен. С места преступления банда скрылась на автомобиле, который затем сожгла в соседнем районе.

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