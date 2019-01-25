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Дерзкое избиение журналистов в Киеве: вскрылись новые подробности
Полиция Киева расследует дерзкое нападение и избиение журналистов в столичной промзоне. Съемочная группа приехала, чтобы понаблюдать за нелегальной добычей песка на Выдубичах, а в итоге была жестоко избита. Автомобиль журналистов изрубили топором.
По факту нападения на журналистов начато уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой (ч. 2 ст. 187 УК Украины). За разбой в Уголовном кодексе предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Узнав от пострадавших, что предполагаемые их обидчики находятся в промзоне, на огражденную территорию зашел спецназ. Там спецподразделения обнаружили семь человек, которые назвались охраной. Следователи хотят пообщаться с этими «охранниками», потому их доставят для дачи объяснений в управление полиции.
Напомним, нападение на журналистов случилось вечером 24 января на ул. Промышленной в Голосеевском районе Киева. Группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов, брызнули активистам в лицо из газового баллончика, одного из журналистов избили и забрали сумку с деньгами и вещами. Пострадавший представитель съемочной группы отправлен в больницу.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в Голосеевском районе 15 января случилось ночное побоище — конфликт возник между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе.
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