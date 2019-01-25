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Спорт

«Динамо» — «Спарта»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании

13:53 25 января 2019   229
«Динамо» — «Спарта»: онлайн-видеотрансляция матча из Испании
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 26 января, киевское «Динамо» проведет третий контрольный матч в рамках тренировочного сбора, который «бело-синие» традиционно зимой проводят в испанском городе Марбелья, расположенном на берегу Средиземного моря.

Соперником команды Александра Хацкевича станет 33-кратный чемпион Чехии — «Спарта» из Праги. Отмечу, что сразу после завершения поединка динамовская делегация отправится в аэропорт соседней Малаги, откуда возьмет курс на Киев.

Видеотрансляция матча (начало — в 13:00)

Добавлю, что киевляне уже провели два спарринга в рамках тренировочного сбора. В первом из них «Динамо» обыграло представителя второго немецкого дивизиона «Бохум» (3:0), а во втором сыграло вничью с многократным чемпионом Румынии «Стяуа» из Бухареста (1:1).

Динамовцы проведут в Киеве несколько дней, после чего 30 января вернутся в Марбелью для продолжения подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» и возобновлению сезона в чемпионате Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, «Динамо» купило форварда-воспитанника «Реала».

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