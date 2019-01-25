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Не Майдан: в Украине рассказали, как в России могут сместить Путина
Смещение правящей верхушки в России не может произойти путем Майдана, то есть массовыми протестами. Для смены руководства России потребуется не Майдан, а «арабская весна». Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.
«В России не может быть Майдана, пусть Путин не боится ни его, ни Госдепа. В России может быть только „арабская весна“, война народа против элиты и всех против всех», — прогнозирует Портников в своей авторской колонке на Inforesist.
Самым вероятным для России Портников называет сирийский сценарий: «В России, когда режим начнет рушиться, может случиться только Сирия — там тоже был никого не представлявший парламент марионеток хищного асадовского семейства… Ливия, Сирия — но только не Украина, только не Венесуэла».
Примечательным журналист считает тот факт, что в Кремле сами уничтожили возможность для мирной смены власти: «Этого монстра безысходности своими руками вырастил сам Путин, когда отобрал у русских последние шансы быть услышанными, когда кастрировал парламентаризм, уничтожил даже декорацию демократии и превратил телевизионщиков в стадо жадных орангутангов».
Напомним, ранее известный историк Валерий Соловей спрогнозировал в 2019 году масштабный политический кризис в России, революционные события и «перезагрузку» власти.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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