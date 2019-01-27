Украинцы смогут снять наличные с банковской карты в магазине: как это сделать

Деньги

Нынешний год обещает стать революционным в сфере банковских услуг. Во многом это связано со скорым вступлением в силу нового Закона Украины «О валюте и валютных операциях». В частности, уже в ближайшее время украинцы смогут купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы или просто в почтовом отделении. Но и это далеко не все. Вскоре для того, чтобы снять наличные со своей карточки, не обязательно будет искать банкомат. Это можно будет сделать в ближайшем магазине.

Когда в магазинах можно будет снять наличные с карты

Как сообщили в Национальном банке Украины, уже готовится проект постановления, которое утвердит механизм, позволяющий гражданам снимать деньги со своих банковских карт, делая покупку в магазинах, в частности в супермаркетах. Получить наличные деньги люди смогут прямо на кассе магазина.

Как отмечается во опубликованном НБУ плане мероприятий на 2019 год, это нововведение планируется повсеместно ввести уже весной нынешнего года. Также в документе отмечается, что помимо обналичивания средств в кассах, Нацбанк планирует также расширить возможности безналичного расчета в наземном транспорте и покупки товаров банковской карточкой.

Кроме того, стало известно, что государственный «ПриватБанк» уже запустил в тестовом режиме новую услугу по выдаче наличных через кассу. Правда, доступна она только для автомобилистов. В частности, новая услуга позволит снять до 500 грн с карты банка на покупку топлива или других товаров. Клиенты смогут потребовать у кассира выдать нужную сумму наличными. Однако покупка товара с помощью карты является обязательным условием для получения средств. То есть просто прийти и попросить выдать вам с карты определенную сумму наличными не получится. Кроме того, снять наличные можно только с платежной карточки — зарплатной, студенческой, социальной — с магнитной полосой. Получить «живые» деньги с кредитной карты пока невозможно. Получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено.

Готовы ли магазины выдавать людям наличные деньги

Рассказать о новой для украинцев услуге по выдаче наличных средств в кассах магазинов «ФАКТЫ» попросили управляющего партнера консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидата экономических наук Евгения Невмержицкого.

— Как будет происходить снятие наличных денег через кассу магазина? Что для этого нужно?

— В точке продажи, которая выдает наличные по карте, держателю банковской карты потребуется только желание снять наличные со своего счета. В результате человек получит чек, в котором будет указана выданная сумма и комиссия. Однако данная операция является финансовой услугой, на которую должна быть соответствующая лицензия. Поэтому выдачу наличных в данном случае обеспечивает банк, который обслуживает торговое предприятие. Технически для этого практически никаких дополнений не нужно, кроме соответствующей настройки POS-терминала.

— Кому в первую очередь будет выгодна данная услуга?

— Она будет выгодна всем. Для торгового предприятия — это экономия на инкассации наличных. Для держателя карты — это удобство и, возможно, тоже экономия на снятии наличных. Для банка — дополнительная услуга, на которой он зарабатывает, к тому же обслуживание этой операции значительно дешевле, чем обслуживание банкоматов.

Однако если наличные можно будет получить в супермаркетах, тогда банкоматы могут стать убыточными именно по той причине, что получение наличных в торговой сети гораздо дешевле, чем в банкомате, с учетом его обслуживания. Поскольку установлением размера комиссионных будут заниматься сами банки, то они же должны сделать их сбалансированными, чтобы учесть интересы всех участников расчетов.

Кстати, такая операция теоретически возможна и сейчас. Например, торговая точка якобы продает товар, указывает этот товар в чеке, а на самом деле выдает клиенту наличные за вычетом своих комиссионных. Но это запрещено правилами платежной системы и нарушает договор на карточное обслуживание с банком.

— Готовы ли платежные системы, банки и магазины к внедрению такой услуги?

— Готовность техническая уже есть. Нужно только соответствующее договорное сопровождение и взаимная заинтересованность. Банку нужно убедить и заинтересовать торговую точку предоставлять такую услугу. Для этого требуется только установить интересные комиссионные для магазина.

Платежные системы обычно запрещают операции по выдаче наличных в торговых предприятиях. Однако реально проконтролировать этот вопрос со стороны платежных систем практически невозможно. По сути, это дело внутреннего регулирования расчетных операций конкретного государства. Если регулирующий орган не против, то платежная система получит только дополнительный доход от увеличения операций с картами.

Как владельцу банковской карты не стать жертвой мошенников

— Когда снятие наличных в магазинах может быть внедрено повсеместно?

— Когда будет соответствующее разрешение на проведение подобных операций. Для банка здесь нет никаких дополнительных расходов и сложностей, он может предложить такую услугу путем внесения соответствующего дополнения в договор на обслуживание карточных платежей. Технически операция выдачи наличных осуществляется точно так же, как и торговая операция с помощью POS-терминала. Например, в кассах банковских отделений выдача наличных осуществляется именно через POS-терминал.

— Не станет ли это почвой для нового вида мошенничества, когда, используя карточку клиента, сотрудники магазина или мошенники смогут быстро снимать наличку со счета жертвы?

— Дополнительных оснований для мошенничества нет никаких, по той простой причине, что торговые точки могут выдавать наличные по картам и без специального разрешения банков. При этом банк не может физически это заметить, так как не имеет никакого доступа к торговым операциям предприятий и не проверяет, выдал магазин товар или наличные деньги при оплате картой. Поэтому нет никаких оснований ожидать увеличения количества случаев мошенничества с картами в связи с введением такой услуги.

— Какие меры безопасности необходимо предпринимать, чтобы не стать жертвой мошенников?

— Меры безопасности в данном случае такие же, как и при обычных расчетах. Для банка нет разницы при снятии средств с карты, безналичная это операция по оплате товара или выдача наличных с помощью POS-терминала торговым предприятием.

Кроме того, держатель карты может установить нулевой лимит по снятию наличных со своей карты. И никто не сможет снять с его карты ни копейки наличными, пока клиент самостоятельно не отменит этот нулевой лимит, когда ему лично потребуется получить деньги через торговую точку.

— Насколько распространена такая услуга в других странах?

— В цивилизованных странах наличные для расчетов практически не нужны. Картами рассчитываться удобнее и безопаснее. Популярность такая услуга может получить в такой стране, как Украина, где уровень наличного оборота остается высоким из-за существенной тенизации экономики, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Также стоит напомнить, что вскоре номера всех банковских счетов украинцев будут изменены. Согласно решению НБУ, с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в международном стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года отечественные банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. Однако в НБУ обещают, что переход на новые счета не создаст неудобств для граждан, хранящих деньги в отечественных банках. Обо всех изменениях финучреждения обязаны информировать своих клиентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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