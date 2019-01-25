Нападение на журналистов в Киеве: назван возможный организатор преступления

Происшествия

Координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала назвал имя возможного организатора нападения на журналистов в Голосеевском районе Киева. По его словам, это является уроженец Луганска Михаил Б.

«Сейчас мне стало известно, что уже задержан организатор этого нападения, его зовут Михаил Б., это уроженец Луганска, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас его везут в Голосеевское РОВД, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие, я думаю, они его узнают, так как сразу указывали на него», — цитирует Бочкалу 112.ua.

По словам Бочкалы, всего нападавших было 15, уже 4 человек узнали.

«Часть из них была в балаклавах, поэтому узнать довольно трудно, но следствие уже имеет определенные оперативные источники, к какой группировке имеют отношение эти лица», — добавил он.

Напомним, вечером 24 января в Киеве на Выдубичах совершено нападение на съемочную группу «Стоп коррупции». Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок. Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз. Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

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