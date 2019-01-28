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Лечение боли в спине – советы специалистов
Ощущая боль в области спины, человек прежде всего думает, что это проблемы с позвоночником. Но такую боль могут вызывать и патологии внутренних органов: сердца, ЖКТ и др. Самостоятельное лечение боли в спине может привести к усугублению ситуации, поскольку при одном заболевании требуется согревание, при другом — массаж, а при некоторых они недопустимы. Только специалист на основании диагноза назначает курс процедур и подбирает индивидуальные методики, об основных из них можно узнать на сайте Active-center.com.ua.
От чего возникают боли в спине
Второй по распространенности после вирусных инфекций у взрослых людей является проблема болей в спине. Они могут иметь различную локализацию, интенсивность. Избыточный вес, пассивный образ жизни, перегрузки и другие причины провоцируют неприятные, а подчас нестерпимые ощущения. Чаще всего — примерно в 95% случаев — это проблемы с суставами, мышцами, связками. Такие боли обычно проходят за несколько дней. В 3−4% боли вызваны радикулопатией, при которой поражаются спинальные корешки. В основном давление на них оказывает грыжа. Облегчение приходит, когда сходит отек. Наиболее опасные, но, к счастью, наименее распространенные случаи (1−2%) связаны и воспалительными процессами, травмами или онкологией позвоночника, а также заболеваниями внутренних органов.
Боли могут иметь следующие происхождения:
• Первичные — вызваны дистрофическими или функциональными изменениями в мышцах или позвоночнике, из-за чего страдают корешки спинномозговых нервов;
• Вторичные — спровоцированы воспалениями, травмами, заболеваниями межпозвоночных суставов.
По длительности боли бывают:
• Острыми — проходят максимум в течение 6 недель;
• Подострые — продолжаются 6−12 недель;
• Хронические — длятся 12 недель и более.
Типы болей в зависимости от заболевания
Причины боли в спине влияют на силу, продолжительность и область ее распространения:
1. Остеохондроз вызывает умеренно тянущие боли, усиливающиеся при чихании, кашле, резких движениях, физических нагрузках, часто они похожи на ощущения при заболеваниях сердца;
2. Межпозвоночная грыжа дает резкие боли, особенно при движении, поворотах тела, из-за защемления нервных окончаний;
3. Радикулит вызывает боли в спине, отдающие в бедра, ягодицу, ноги, которые обостряются при ходьбе, они могут сопровождаться жжением и онемением в нижних конечностях;
4. Миозит, при котором воспаляются и болят поясничные мышцы, что происходит при перенапряжении;
5. Воспаление седалищного нерва, сопровождающееся болями в пояснице, крестце, ягодицах, часто распространяющихся на ноги, области голени и стоп.
Существует еще целый ряд недугов, которые могут провоцировать боли, по этому прежде чем принять меры, нужна консультация врача.
Как бороться с болями в спине
Чем лечить боли в спине, зависит от диагноза и стадии заболевания. Выделяют три основных направления:
- медикаментозная терапия, позволяющая снять болевые ощущения, воспаления, отеки;
- консервативное лечение, направленное на нормализацию функций опорно-двигательного аппарата, укрепление мышц, позвоночного столба с помощью методик физической реабилитации;
- оперативное вмешательство, к счастью, к нему прибегают нечасто.
Как лечить боли в спине, решает врач, но практически во всех случаях большую эффективность дает комплексный подход. Лекарственные препараты и массаж снижают боль, улучшают кровообращение, расслабляют спазмирующие мышцы. Физиотерапия помогает в регенерации тканей, нормализации тканевого обмена, торможении и прекращении дегенеративных изменений. Важнейшими составляющими лечения являются ЛФК и занятия на специальных тренажерах для укрепления мышечного каркаса, дозированного вытягивания позвоночника. Степень нагрузок, комплекс упражнений, программа тренировок составляется индивидуально и проводится под наблюдением опытных реабилитологов.
Помните, самолечение может быть опасно для Вашего здоровья!
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