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Происшествия

СБУ обезвредила боевика "ЛНР", приехавшего в Харьковскую область "на отдых"

19:24 25 января 2019   96
гранаты
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове сотрудники СБУ задержали боевика «Л/ДНР», который находился «на отдыхе» после боев на Донбассе. При обыске у него изъяли боеприпасы. Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-службы областного главка Владислав Абдула.

По его словам, житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничать с боевиками, оккупировавшими территории Луганской и Донецкой областей.

Харьковчанин воевал в составе «ДШБ ДНР», «Казачий союз «Войска Донского ДНР», специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности.

В составе батальона боевиков «Заря» он принимал активное участие в боевых действиях в районе Дебальцево.

По данным спецслужбы, в Харькове боевик продолжал поддерживать контакты с боевиками «ЛНР» и «ДНР», а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях.

Напомним, по данным СБУ, за почти четыре года, с 2015 по 2018, программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» воспользовались 353 украинца, ранее воевавших на стороне боевиков «ЛДНР».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что контрразведчики СБУ в ходе спецоперации задержали луганчанина, который принимал активное участие в захвате здания областного управления СБУ в Луганске в 2014 году. Боевик воевал на Донбассе в составе банды «Бэтмен».

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