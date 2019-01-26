Происшествия

Нападение на журналистов в Киеве: семи злоумышленникам объявили о подозрении

Семи злоумышленникам, которые в Киеве напали на работников съемочной группы проекта «Стоп коррупции», объявили о подозрении. Об этом написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

«Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с Голосеевским УП ГУ ЧП в г. Киеве задержана группа лиц, которые дерзко напали на представителей общественных организаций. Преступление произошло в Голосеевском районе столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники подрезали автомобиль активистов, которые осуществляли общественный контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр, силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства.

Также они разбили автомобиль активистов. Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). За совершенное молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали «ФАКТЫ», ночью 25 января в Голосеевском районе Киева неизвестные избили работников съемочной группы проекта «Стоп коррупции». Инцидент произошел в промзоне Голосеевского района (улица Промышленная). Журналистам в лицо брызнули из газового баллончика, жестоко избили и пригрозили убийством.

Позже координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала назвал имя возможного организатора нападения на журналистов в Голосеевском районе Киева.

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