В центре Одессы полиция сорвала встречу двух преступных группировок

Происшествия

В Одессе 26 января в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на известном рынке «Книжка», что располагается в центре города, на Александровском проспекте, появились вооруженные люди кавказской национальности. На место прибыла группа быстрого реагирования. Задержаны 6 человек — выходцы одной из южных стран (бывшей республики СССР), которые находились в розыске.

Данную информацию подтвердили в полиции, уточнив, что «этническая группировка задержана по подозрению в совершении преступлений на территории Одесского региона». Также стало известно, что заезжие «гастролеры» решили встретиться с местными в ресторане, чтобы обсудить план «совместной деятельности» в Одессе.

Тем временем из Украины выдворили очередного грузинского «авторитета». Сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы выдворили с территории Украины 37-летнего гражданина Грузии, который, по данным ведомства, связан с криминальным миром.

«Ранее компетентные органы лишили „авторитета“ вида на постоянное место жительства в Украине. После чего он дважды нарушал государственную границу Украины, на участке Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов (Одесская область), за что был привлечен к административной ответственности», — сообщили в Южном управлении.

Оперативники пограничного ведомства установили, что иностранец находится в розыске на территории Грузии. По представленным ими доказательствами преступной деятельности в Грузии, Белгород- Днестровский горрайонный суд принял решение о выдворении данного гражданина с территории Украины.

«Авторитета» принудительно усадили на один из теплоходов- паромов в Черноморском морском порту. Таким образом, его отправили в Батуми, где он окажется в руках тамошних правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из Одессы выдворили грузинского вора в законе, который приехал курировать бандитов.

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