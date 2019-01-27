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Биатлон в Антхольц-Антерсельве: онлайн-видеотрансляции женского и мужского масс-стартов
В воскресенье, 27 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве завершится шестой этап Кубка мира по биатлону, после чего спортсмены отправятся в Северную Америку (седьмой этап — с 7 по 10 февраля в канадском Кенморе, восьмой — с 14 по 17 февраля в американском Солк-Лейк-Сити).
Программу состязаний на итальянско-австрийской границе завершат гонки с массовым стартом у женщин и мужчин.
К сожалению, в женской дисциплине, в которой выйдут на старт 30 спортсменок, Украина представлена не будет (ни одна из наших биатлонисток не входит в топ-25 и не отличилась успешными стартами на этапе в Италии).
Начало женского спринта — в 13:45.
Онлайн-видеотрансляцию женского масс-старта смотрите здесь (без пауз на рекламу — по этой ссылке).
А вот в мужской гонке с массовым стартом за место на подиуме с лучшими биатлонистами мира поборются Дмитрий Пидручный (23-е место в общем зачете Кубка мира) и Артем Прима (29-е).
Начало мужского масс-старта — в 16:30.
Отмечу, что в общем зачете Кубка мира у женщин лидируют итальянки Доротея Вирер (592 очка) и Лиза Виттоцци (568), а также Анастасия Кузьмина из Словакии (485), а у мужчин — норвежец Йоханнес-Тингнес Бе (782), россиянин Александр Логинов (527) и легендарный француз Мартен Фуркад (511).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть гонки с массовым стартом у женщин и мужчин на этапе Кубка мира в Антхольце.
Фото biathlon.com.ua
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