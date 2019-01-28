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Происшествия

В Харькове задержали «смотрящего» и «держателя общака» области, — Нацполиция

0:40 28 января 2019   111
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове работники Управления стратегических расследований во время проведения профилактических мероприятий задержали двух рецидивистов, имеющих влияние на криминальную обстановку в регионе. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Согласно информации правоохранителей, задержание происходило возле дома на улице Котова. Был проведен личный обыск у неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений — 44-летнего «смотрящего» за Харьковской областью по прозвищу «Валерсон» и 44-летнего держателя «общака».

«Во время проведения личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет «ПМ» и сверток с веществом белого цвета, похожей на наркотическое вещество «метадон», у другого изъят сверток с веществом, похожим на наркотическое вещество «метадон», — сказано в соощении.

Изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове задержали злоумышленника, изнасиловавшего и ограбившего провизора аптеки. Установить его личность удалось по «горячим следам», в течение 2 часов.

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