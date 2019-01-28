- 3:45 Катание по снегу на пузе: исследователи определили любимое развлечение выдр
- 3:14 Появилось видео разрушительного торнадо в аэропорту Анталии
- 2:51 Как похудеть, работая в офисе: ученые США привели пять рекомендаций
- 2:25 Прибавление в ПЦУ: в новую церковь перешли шесть общин Московского патриархата
- 1:55 В оккупированном Крыму облили красной краской памятник «зеленым человечкам»
- 1:05 Украину бросили на растерзание РФ, — глава Сейма Польши
- 0:40 В Харькове задержали «смотрящего» и «держателя общака» области, — Нацполиция
- 0:11 Трагедия на свадьбе: в Перу рухнула стена во время брачной церемонии, погибли люди
- 23:40 Получатель не найден: раненых украинских моряков внезапно перевели из медчасти «Матросской тишины»
- 23:12 В Киеве факельным шествием почтили память героев Крут: опубликованы фото
В Харькове задержали «смотрящего» и «держателя общака» области, — Нацполиция
В Харькове работники Управления стратегических расследований во время проведения профилактических мероприятий задержали двух рецидивистов, имеющих влияние на криминальную обстановку в регионе. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Согласно информации правоохранителей, задержание происходило возле дома на улице Котова. Был проведен личный обыск у неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений — 44-летнего «смотрящего» за Харьковской областью по прозвищу «Валерсон» и 44-летнего держателя «общака».
«Во время проведения личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет «ПМ» и сверток с веществом белого цвета, похожей на наркотическое вещество «метадон», у другого изъят сверток с веществом, похожим на наркотическое вещество «метадон», — сказано в соощении.
Изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове задержали злоумышленника, изнасиловавшего и ограбившего провизора аптеки. Установить его личность удалось по «горячим следам», в течение 2 часов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 742 мм