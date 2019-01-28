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Здоровье

Как похудеть, работая в офисе: ученые из США привели пять рекомендаций

2:51 28 января 2019   151
Работа в офисе
Инф. «ФАКТОВ»

Главная проблема людей, которые работают в офисе: они много времени проводят в малоподвижном и сидячем положении. Специалисты из США изучили негативные аспекты, связанные с деятельностью работников офисов, и дали несколько советов, которые могут помочь привести фигуру в порядок, похудеть, пишет «Медикфорум».

Совет первый: ходить по лестницам. Чтобы похудеть, работая в офисе, воспользуйтесь следующим советом тренеров: в перерывах от работы совершайте энергичные «марш-броски» по лестницам офисных зданий — это укрепляет мышцы ног и рук, тренирует сердце и легкие.

Совет второй: перекусывать только здоровой пищей. В качестве перекусов берите с собой в офис цельнозерновые хлебцы, овощи и фрукты, орехи, натуральные йогурты. Хотите похудеть, откажитесь от всего вредного.

Совет третий: сокращать поездки на транспорте. Всем, кто работает в офисе, полезно больше двигаться. Для похудения это тем более имеет значение, поэтому сокращайте поездки на транспорте — проходите пешком две-три остановки.

Совет четвертый: пить воду. Ставьте перед собой на столе большой стакан с водой, в течение дня так или иначе будете отпивать, а со временем эта полезная привычка лишь закрепится.

Совет пятый: ручной тренажер. Эспандер или какой-нибудь другой ручной тренажер также могу помочь похудеть тем, кто работает в офисе и предпринимает разные меры для того, чтобы стать стройнее. В свободное время сжимайте эспандер в руках — это увеличивает энергозатраты организма и ускоряет сжигание калорий. Заодно подкачаете руки.

Также специалисты считают, что работающим в офисе для похудения нужно чаще вставать со стула и менять положение тела при работе, а также осваивать методики, которые способствуют расслаблению и защищенности от стресса. Стресс может вызвать переедание, а также может стать причиной увеличения веса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторые ученые считают, что похудеть можно легче всего с помощью питьевой воды.

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