В Закарпатье мужчина расстрелял толпу: подробности и фото

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 27 января, в 22:00 в городе Чоп.

— Вблизи круглосуточного магазина 41-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону толпы людей. К счастью, обошлось без жертв. После этого мужчина направился к себе домой, а свидетели происходившего обратились в полицию, — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

Полиция разыскала и задержала злоумышленника, он помещен в СИЗО, открыто уголовное производство. У хулигана изъят пистолет, который направлен на экспертизу, следствие ведут следователи Ужгородского районного отделения полиции.

По информации других источников, правоохранители пока не информируют, был ли мужчина пьян или под действием наркотиков. Пока же он не может внятно объяснить мотивы своего поступка. Ничего не сообщается и о его личности.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе снова стреляли. На этот раз произошла перестрелка между борцами с наркоторговлей и сотрудниками охранной фирмы.

Также сообщалось об инциденте в селе под Харьковом. Там неизвестный устроил стрельбу возле магазина, после которой четыре человека попали в больницу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter