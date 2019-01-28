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Здоровье

Корь в Украине: в Кременчуге на карантин закрыли лицей

13:03 28 января 2019   236
карантин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кременчуге Полтавской области из-за вспышки кори закрыли лицей. Учебное заведение не будет работать с 28 января до 3 февраля включительно. Во время карантина в лицее № 5 состоится профилактическая обработка против кори.

Закрыть на карантин лицей было решено ввиду растущего числа заразившихся корью в городе. С начала года в Кременчуге было зарегистрировано семь случаев заболевания, в том числе заразились двое непривитых детей.

Также руководство города решило, что с сегодняшнего дня родители всех невакцинированных детей получат уведомление о необходимости сделать прививку против кори.

Тем временем в целом по Украине за последнюю отчетную неделю корью заболели 3279 человек — 1350 взрослых и 1929 детей. За неделю от осложнений кори умер один взрослый мужчина, а в целом с начала года опасное заболевание унесло шесть жизней, в том числе умерли два ребенка. Будет решаться вопрос об объявлении эпидемии кори.

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