- 15:17 Ритуальные услуги в Киеве дорожают: во сколько обойдутся похороны
- 15:08 Луценко: «Чувствую себя республиканцем»
- 15:05 Выборы в Украине: как проверить себя в списке избирателей
- 15:03 Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в последние дни января
- 15:02 Житель Киева вырастил на чердаке многоэтажки плантацию конопли
- 14:54 В Черкассах мужчина устроил прыжки по транспорту
- 14:53 Модный провал Брижит Макрон: «шокирующие» кроссовки с элегантным костюмом
- 14:38 Непобедимый американский боец пригрозил Хабибу Нурмагомедову
- 14:35 В Винницкой области отец зверски избил 6-летнего сына: детали ЧП
- 14:29 Готовы отразить атаку в кратчайшие сроки: в ВСУ подготовили танковую бригаду резерва
В Черкассах мужчина устроил прыжки по транспорту (видео)
В воскресенье, 27 января, в Черкассах был зафиксирован случай хулиганства на автодороге — молодой человек соскочил с крыши троллейбуса на машину, которая проезжала рядом. Видео в Facebook опубликовал ресурс «Типичные Черкассы», отметив, что ролик прислал подписчик Юрий Мельников, который заявил, что «прыгун» состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По информации патрульных полицейских, мужчина 1996 года рождения залез на крышу троллейбуса № 7, снял токоприемники, чем заблокировал работу общественного транспорта. А когда водитель троллейбуса попытался прекратить хулиганские действия, молодой мужчина прыгнул на крышу автомобиля Mitsubishi Pagero, повредив машину.
На парня составили протокол об административном правонарушении. О том, что он действительно больной, подтвердила его мама, которую вызвали на место ЧП. Специализированная бригада медиков госпитализировала его в больницу, сообщает местное издание ВІККА.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику
Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном хулиганском случае «пробежки» по автомобилю. В Ровно мужчина пробежался по крыше патрульного автомобиля, выложив видео в своем Instagram.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм