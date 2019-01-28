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Происшествия

В Черкассах мужчина устроил прыжки по транспорту (видео)

14:54 28 января 2019   106
мужчина на крыше автомобиля
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 27 января, в Черкассах был зафиксирован случай хулиганства на автодороге — молодой человек соскочил с крыши троллейбуса на машину, которая проезжала рядом. Видео в Facebook опубликовал ресурс «Типичные Черкассы», отметив, что ролик прислал подписчик Юрий Мельников, который заявил, что «прыгун» состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По информации патрульных полицейских, мужчина 1996 года рождения залез на крышу троллейбуса № 7, снял токоприемники, чем заблокировал работу общественного транспорта. А когда водитель троллейбуса попытался прекратить хулиганские действия, молодой мужчина прыгнул на крышу автомобиля Mitsubishi Pagero, повредив машину.

На парня составили протокол об административном правонарушении. О том, что он действительно больной, подтвердила его мама, которую вызвали на место ЧП. Специализированная бригада медиков госпитализировала его в больницу, сообщает местное издание ВІККА.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном хулиганском случае «пробежки» по автомобилю. В Ровно мужчина пробежался по крыше патрульного автомобиля, выложив видео в своем Instagram.

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