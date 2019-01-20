- 14:42 В Ровно парень пробежался по крыше патрульного авто и похвастался "достижением" в сети
- 14:28 Легендарный Пакьяо защитил чемпионский пояс: полное видео боя
- 14:13 В Украину придет циклон: синоптик рассказала о погоде 21 января
- 14:05 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского и видео мужского масс-стартов на этапе Кубка мира
- 14:00 Отомстили за Кубок: «ПСЖ» в матче чемпионата Франции забил «Генгаму» девять мячей
- 13:48 В Черное море вошел еще один военный корабль США
- 13:21 На курорте в Куршевеле вспыхнул смертельный пожар: видео с места ЧП
- 13:05 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
- 12:49 В Киеве появился красочный исторический мурал
- 12:18 Вскрылись детали смертельного ДТП с украинцем в Чехии
В Ровно парень пробежался по крыше патрульного авто и похвастался "достижением" в сети (видео)
В Ровно мужчина пробежался по крыше патрульного автомобиля, выложив видео в своем Instagram. «Подвиг» фиксировался на видео и самим парнем, и его другом, стоявшим через дорогу.
И хотя в полиции еще не решили, будут ли наказывать вандала, юрист Илья Волошин в комментарии UA:Рівне предварительно квалифицировал действия горожанина как хулиганство.
«Думаю, что такие действия правоохранители квалифицируют как хулиганство, даже не „мелкое хулиганство“, а именно „хулиганство“. За это предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен, или арест до 6 месяцев или ограничение свободы от 2 до 5 лет, в зависимости от того, имел ли ранее человек проблемы с законом и насколько серьезный ущерб причинил своим поступком», — сказал юрист.
Также, по его словам, если в ходе расследования будет установлен еще и факт повреждения имущества в результате хулиганских действий, то дополнительно лицо могут привлечь к ответственности еще и по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Напомним, в Киеве в конце года угонщики авто избили полицейского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 752 мм