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Происшествия

В Ровно парень пробежался по крыше патрульного авто и похвастался "достижением" в сети (видео)

14:42 20 января 2019   42
Полицейское авто
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно мужчина пробежался по крыше патрульного автомобиля, выложив видео в своем Instagram. «Подвиг» фиксировался на видео и самим парнем, и его другом, стоявшим через дорогу.

И хотя в полиции еще не решили, будут ли наказывать вандала, юрист Илья Волошин в комментарии UA:Рівне предварительно квалифицировал действия горожанина как хулиганство.

«Думаю, что такие действия правоохранители квалифицируют как хулиганство, даже не „мелкое хулиганство“, а именно „хулиганство“. За это предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен, или арест до 6 месяцев или ограничение свободы от 2 до 5 лет, в зависимости от того, имел ли ранее человек проблемы с законом и насколько серьезный ущерб причинил своим поступком», — сказал юрист.

Также, по его словам, если в ходе расследования будет установлен еще и факт повреждения имущества в результате хулиганских действий, то дополнительно лицо могут привлечь к ответственности еще и по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, в Киеве в конце года угонщики авто избили полицейского.

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