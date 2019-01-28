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- 15:02 Житель Киева вырастил на чердаке многоэтажки плантацию конопли
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Житель Киева вырастил на чердаке многоэтажки плантацию конопли
В Киеве, на чердаке многоэтажного дома по улице Лебедева, правоохранители обнаружили серьезную плантацию конопли. Наркосодержащие растения в промышленных масштабах выращивал 54-летний житель столицы. Ранее сообщалось об изъятии у группы наркоторговцев марихуаны на три миллиона гривен.
Как сообщают в прокуратуре Киева, во время обыска у «плантатора» обнаружили 163 горшка с растениями и около 30 кг вещества. Теплица была оборудована системой подогрева и освещения.
Киевлянину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных вещественных или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, а изъятые вещества направлены на экспертизу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе задержали украинца и американца, подозреваемых в контрабанде психотропных веществ. Стоимость обнаруженной партии по ценам черного рынка составляет почти 5 миллионов гривен.
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