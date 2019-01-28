На Донетчине пьяный водитель, удирая от патрульных, снес светофор (видео)

Происшествия

В Краматорске Донецкой области около полуночи с 27-го на 28 января патрульные заметили авто Seat leon, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Полицейские остановили автомобиль. Во время составления прокола об административном правонарушении водитель сел в машину и нажал на газ. Патрульные сразу пустились за ним в погоню. На требование стражей правопорядка остановиться нарушитель не реагировал, а лишь прибавлял скорость. В итоге, не справившись с управлением, на перекрестке водитель иномарки снес светофор и дорожный знак «пешеходный переход». От удара машина перевернулась. Как сообщили в патрульной полиции Краматорска и Славянска, в ДТП никто не пострадал.

Полицейские отметили, что от водителя, который вел себя неадекватно, исходил ощутимый запах алкоголя. Остановив машину первый раз, стражи правопорядка предложили водителю в присутствии двух свидетелей пройти проверку на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении или на месте — с помощью прибора. Но тот отказался и после этого уехал, спровоцировав погоню и ДТП.

В отношении нарушителя составлен протокол за управление авто в состоянии опьянения, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП, и невыполнение требования об остановке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем инциденте в Киеве. В Соломенском районе пьяный работник СТО угнал из бокса чужой Mercedes и устроил автогонки с патрульной полицией.

А на трассе возле Павлограда Днепропетровской области случилось ДТП при участии автомобиля патрульной полиции. Машина вылетела за пределы проезжей части и зацепилась правой парой колес за отбойник.

Видео патрульной полиции Краматорска и Славянска

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