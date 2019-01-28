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ЧП в Кривом Роге: тысячи людей посреди зимы остались без отопления
В Кривом Роге (Днепропетровская область) произошла масштабная авария на теплотрассе. В результате происшествия без отопления остались около 80 тыс. горожан (334 многоэтажных дома в Покровском районе города).
В пресс-службе департамента благоустройства и жилищной политики Криворожского городского совета уточнили, что от тепла отключили также 6 детских садов, 7 школ, 2 колледжа, 3 лицея, 2 ДЮСШ, 2 центра детского творчества, 2 интерната и 2 центра первичной медико-санитарной помощи.
«Срок выполнения работ — до 24:00 текущего дня (понедельника, 28 января. Ред.) или 1:00
Напомним, в конце ноября масштабный порыв водопровода произошел в центре Киева, в правительственном квартале. А летом во Львове при внезапном порыве теплотрассы пострадали дети.
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